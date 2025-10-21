Champions:Conte,c'è delusione,annata Napoli sarà complessa

"Sicuramente c'è delusione, queste situazioni non capitano mai per caso. Ora dobbiamo essere bravi a invertire questa tendenza. L'anno scorso avevamo grande compattezza e unità, secondo me i nuovi giocatori sono stati troppi, siamo stati obbligati". Non cerca alibi il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo il tracollo 6-2 col Psv in Champions. "Il livello è questo, abbiamo poco da dire e tanto da lavorare. Ci vorrà tanta fatica quest'anno - ha aggiunto - vedo situazioni che mi inducono a dire che sarà un anno complesso, non dobbiamo disperare e dobbiamo cercare l'alchimia giusta sapendo che ora in squadra abbiamo tante nuove teste".