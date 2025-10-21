Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Champions:Tudor,'crisi Juve? Parliamo di pazzia calendario'

Tecnico, 'Frustrazione per tanti pareggi, ma serve onestà'

di Redazione Sport
21 ottobre 2025
Tecnico, 'Frustrazione per tanti pareggi, ma serve onestà'

Tecnico, 'Frustrazione per tanti pareggi, ma serve onestà'

XWhatsAppPrint

"Non so se ci sia un algoritmo o altro, ma questo calendario è una pazzia: non mi baso solo sul risultato, ma anche su altre cose e sulle prestazioni che abbiamo fatto": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, analizza il momento che stanno attraversando i bianconeri. "In tanti parlano della nostra crisi, ma nessuno parla del calendario e delle tante gare difficili che abbiamo affrontato - spiega alla vigilia della trasferta sul campo del Real Madrid - e abbiamo avuto diverse big una dietro l'altra, penso a Inter, Borussia Dortmund e Atalanta, poi ancora Milan, Villarreal e ora questa trasferta: serve onestà intellettuale per analizzare la situazione, ma con tre o quattro pareggi di fila nasce la frustrazione dei tifosi. E non dimentichiamoci dei due episodi di Verona".

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su