Charles Leclerc analizza le qualifiche del Gp d'Australia: "Risultato deludente ma stagione lunga"

"Da stamattina la prestazione non è stata la stessa di ieri, penso di sapere il motivo ma dobbiamo analizzare i dati. Abbiamo fatto delle scelte che non starò qui a commentare. Certo settimo e ottavo posto è sicuramente un risultato deludente, non me lo immaginavo, anche nel peggiore dei casi". Così Charles Leclerc a Sky Sport sulle qualifiche del Gp d'Australia, che "sono solo un punto di partenza. La stagione sarà lunga, è inutile cercare di fare i miracoli domani, importante sarà prendere punti e poco a poco torneremo davanti. Sono sono sicuro che la macchina ha del potenziale".

"Oggi nel Q3 eravamo fuori finestra - ha proseguito il monegasco -, la macchina è cambiata abbastanza rispetto alla Q2, non ho mai trovato il feeling ed era molto difficile guidarla. Per domani ci sono tanti punti interrogativi, anche per quanto riguarda il meteo".