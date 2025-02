Charles Leclerc brilla nei test pre stagione in Barhain con Ferrari SF-25

"È bello essere di nuovo in pista. Tutta la squadra ha messo il massimo dell'impegno nel progetto SF-25 durante la pausa invernale, quindi è emozionante finalmente poter cominciare a spingere con la vettura". Charles Leclerc è stato tra i protagonisti della prima giornata di test pre stagione in Barhain: il ferrarista ha chiuso la sessione con il quarto tempo. "E' sempre positivo avere una sessione priva di intoppi, senza sorprese poco piacevoli che condizionano il programma di lavoro. Detto questo, è ancora troppo presto per trarre conclusioni sulle nostre prestazioni. Analizzeremo bene i dati di oggi e utilizzeremo ciò che abbiamo imparato stasera quando riprenderemo il lavoro domani" ha concluso il pilota monegasco.