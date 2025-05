Charles Leclerc e Lewis Hamilton: sfide e strategie per il Gp di Imola

"Le prime prove libere sono state un po' complicate e abbiamo avuto qualche difficoltà, mentre nelle seconde invece siamo riusciti a mettere insieme qualcosa di meglio, ma ci manca ancora della prestazione". Così Charles Leclerc commenta il lavoro compiuto oggi a Imola in vista del Gp dell'Emilia Romagna di domenica prossima. "Il nostro passo gara è parso discreto ma Imola è un circuito sul quale sorpassare è piuttosto difficile - ha sottolineato il monegasco della Ferrari - e dato che ora il nostro punto debole è la performance in qualifica, sarà dunque questa la nostra priorità in vista di domani".

Valutazione inversa, invece, da parte di Lewis Hamilton, secondo il quale "la prima sessione è stata positiva, il bilanciamento era buono e non sembrava esserci molto da cambiare. E invece le FP2 si sono rivelate più impegnative perché ho fatto fatica a trovare costanza di prestazione - ha affermato il britannico -. Analizzeremo i dati raccolti questa sera ma abbiamo completato il programma, inclusi i long run, quindi abbiamo una buona quantità di informazioni sulle quali lavorare".