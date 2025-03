Charles Leclerc entusiasma i tifosi Ferrari a Piazza Castello

"E' bellissimo essere qui. Proveremo a rendervi felici in questa stagione". E' il team radio di Charles Leclerc rivolto ai tifosi della Ferrari, mentre il pilota monegasco sfreccia sulla nuova monoposto per le vie attorno a Piazza Castello, dove si sta svolgendo l'evento 'Scuderia Ferrari HP Drivers Presentation by Unicredit'.

Poi, sceso dalla vettura, intervistato da Sky: "Emozione unica, io amo i circuiti cittadini. qui l'ambiente con i tifosi è stato speciale. Mi sono divertito tanto. Sono felice. Da ragazzino ero tifoso e ora sto vivendo il mio sogno e con tutta questa gente è meraviglioso"