Charles Leclerc fuori dalla Sprint Race: incidente sotto la pioggia per la Ferrari

Pessime notizie per la Ferrari. Charles Leclerc è andato a sbattere contro un muro durante il riscaldamento della Sprint Race e non potrà partecipare alla gara di questo pomeriggio. Il monegasco paga probabilmente la scelta di usare le gomme intermedie sotto la pioggia. Il ferrarista sta bene ma non prende parte alla gara Sprint di questo pomeriggio. La sua Sf-25 era sesta in griglia.

Alle 22 sono i programma le qualifiche per la gara di domani. In Ferrari si lavora per permettergli di partecipare.