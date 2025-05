Charles Leclerc: "Podio a Monaco, ma il sogno era vincere"

"Il secondo posto non mi fa proprio contento, in sostanza abbiamo perso la gara ieri. L'anno scorso ero riuscito a coronare il mio sogno d'infanzia, speravo di potermi ripetere ma non è stato così". Lo ha detto Charles Leclerc al termine del Gp di Monaco, commentando il podio conquistato dopo essere partito dalla prima fila, ma non dalla pole position, alle spalle del vincitore, Lando Norris.

"C'è da dire che arrivando qui le aspettative non erano alte e quindi nel complesso possiamo ammettere che è stato un buon fine settimana anche se avrei voluto vincere - ha proseguito il pilota della Ferrari -. In partenza Lando è stato bravo, poi il gp è stato all'inizio un po' noioso. Nel finale ho cercato di mettergli pressione, ma non ho potuto fare molto".

"In ogni caso correre qui per me è sempre molto bello. Già come pilota Ferrari sei fortunato perchè hai sempre tanto sostegno - - ha aggiunto Leclerc -, poi fare la gara in casa, a Monaco, mi dà ancora più stimoli. Volevo regalare ai tifosi il primo posto, spero di farlo l'anno prossimo".