Charles Leclerc pronto per il Mondiale di Formula 1 2024 in Australia: obiettivo titolo con Ferrari

"L'obiettivo è il Mondiale, se non saremo davanti in Australia staremo calmi e lavoreremo come abbiamo fatto nel 2024". Parola di Charles Leclerc alla vigilia del via del Mondiale di Formula 1 in Australia. "Sorprendere da outsider perché la favorita è la McLaren e perché le attenzioni sono tutte rivolte a Hamilton? Sinceramente non do peso a queste cose. Il mio lavoro è trasformare in indicazioni tecniche tutto quello che succede all'interno del team, cosa funziona e cosa no. Quest'anno per me - spiega il pilota monegasco della Ferrari - è una vigilia più 'silenziosa' perché dall'altra parte del box c'è Hamilton ed è semplicemente giusto e naturale che si prenda un po' di attenzioni, è un bene anche per il nostro sport. Io continuerò a fare quello che ho sempre fatto, restare concentrato su me stesso e cercare di partire con il piede giusto. Sono pronto, estremamente motivato e non vedo l'ora di essere in macchina domani".

"In Bahrain credo che la McLaren fosse più veloce, ma - avverte Leclerc - non so se sarà così anche in questo fine settimana perché anche questa è una pista a sé. Ad ogni modo il nostro obiettivo è il titolo mondiale a prescindere da come inizieremo la stagione se da cacciatori o da lepri. Ovviamente spero di partire davanti, ma se non sarà così dovremo semplicemente rimanere calmi e lavorare duramente come abbiamo fatto nel 2024, un anno nel quale credo che abbiamo messo a segno una rimonta notevole nella seconda metà di stagione. Vedremo a partire da domani dove saremo".

Infine Leclerc parla del confronto con Hamilton: "Abbiamo potuto trascorrere tanto tempo insieme e conoscerci meglio. Abbiamo parlato delle nostre passioni. Non vedo l'ora di essere in pista con lui nello stesso momento e con la stessa macchina per poter analizzare i punti di forza di ognuno a partire da domani".