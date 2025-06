Charles Leclerc ribadisce la sua fedeltà alla Ferrari e ambizioni per il Mondiale

"Non commento voci di me via dalla Ferrari. Sapete che amo la Rossa e voglio vincere il Mondiale con questo team". Parola di Charles Leclerc a Sky in vista del Gp del Canada. "Vasseur? Rumors che non mi piace sentire. Dobbiamo concentrarci dove possiamo fare differenza, in pista. Così - aggiunge il ferrarista - spegneremo queste chiacchiere, non ho nulla da commentare. Io credo in Fred come Fred ha sempre creduto in me e speriamo di farlo insieme"