Charles Leclerc salta il media day di Imola per indisposizione fisica

Charles Leclerc è costretto a saltare il media day di Imola per una indisposizione. La Ferrari ha sottolineato che il problema fisico si è manifestato già nella giornata di mercoledì, mentre da venerdì il monegasco è atteso in pista per partecipare alle prime due sessioni di prove libere sul tracciato del circuito "Enzo e Dino Ferrari".

"Charles non si sente bene e non ci sarà oggi. Riposerà e si concentrerà sulla guarigione e ci aspettiamo che sia in macchina domani", fa sapere la scuderia di Maranello.