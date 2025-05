Chelsea di Maresca trionfa sul Manchester United: corsa Champions ancora aperta

Il Chelsea di Enzo Maresca resta in corsa per un posto in Champions League grazie alla vittoria per 1-0 sul Manchester United ottenuta in un anticipo della 37/a giornata di Premier League, che ha visto anche il successo per 2-0 dell'Aston Villa sul Tottenham. I Blues e il Villa sono appaiati ora a 66 punti, gli stessi che ha il Newcastle, che occupa però il terzo posto perchè ha una gara in meno, la giocherà domenica in casa dell'Arsenal, secondo a quota 68. In lizza ci sono anche il Manchester City, sesto con 65 punti, e il Nottingham Forest, settimo con 62, che scenderanno in campo rispettivamente martedì col Bournemouth e domenica col West Ham.

A Stamford Bridge, il Chelsea ha faticato per ottenere i tre punti fatica e solo un gol di Cucurella al 26' della ripresa ha permesso di superare lo United, che Ruben Amorim ha schierato con tutti i titolari nonostante l'imminente finale di Europa League contro il Tottenham. I Red Devils hanno subito la 18/a sconfitta stagionale e sono sedicesimi in classifica, un punto avanti agli Spurs, che invece contro l'Aston Villa sono scesi in campo con una formazione largamente rimaneggiata. Un vantaggio per i Villains, che hanno così ottenuto l'ottava vittoria nelle ultime nove partite di campionato.