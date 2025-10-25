Chivu 'Inter bene in avvio, poi abbiamo perso la lucidità'

"Siamo venuti qua a fare la nostra partita e a tratti l'abbiamo fatta nel primo tempo. Purtroppo siamo andati all'intervallo sotto e abbiamo cercato di ribaltarla perdendo lucidità. Poi abbiamo preso il terzo gol che ha chiuso la partita". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Christian Chivu dopo il 3-1 subito in casa del Napoli. "Abbiamo sprecato energie - ha aggiunto - lavorando per un periodo del match senza restare lucidi. Sul secondo gol ci siamo trovati impreparati su una palla buttata là da Spinazzola, poi abbiamo reagito in ritardo e il terzo gol è stato la conseguenza della lucidità persa. Ora bisogna lavorare e non buttare tutto quello di buono fatto per una sconfitta. Ci tenevamo molto a portare a casa questo match, ma l'Inter negli ultimi tempi si è sempre rialzata e sono sicuro che lo farà anche questa volta. Io difendo la mia squadra e sono orgoglioso di quello che stanno facendo e sono ancora più fiducioso. Ho visto un grande primo tempo, siamo riusciti a essere dominanti, venendo qua a fare la nostra partita. Purtroppo il calcio è quello che è e forse a noi qualcosa è mancato".

Chivu sul battibecco tra il tecnico del Napoli Conte e l'attaccante Lautaro ha spiegato: "Non so cosa sia successo - ha detto - e non mi interessa nemmeno, ma parlerò con loro perché non possiamo buttare al vento quello che di buono abbiamo fatto per litigare con la panchina avversaria. Dobbiamo pensare a quello che siamo e dove vogliamo arrivare"