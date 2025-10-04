Chivu, Inter dominante con qualità e aggressività

"Mi prendo quello che di buono abbiamo fatto. Siamo stati dominanti, abbiamo creato tanto e ci siamo divertiti, essendo aggressivi ma anche ordinati. Per il gol subito per oggi pazienza, mi prendo 85 minuti di tanta qualità e sono contento per questa squadra che sta lavorando veramente sodo". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Cristian Chivu, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro la Cremonese.

"Possiamo migliorare, però bisogna anche essere contenti di quello che stiamo facendo. Stiamo riuscendo a dare continuità alle prestazioni e ai risultati, oggi mi ha fatto piacere vedere in campo questa squadra che ha giocato e si è divertita", ha aggiunto. "Sono felice per Bonny, per il gol e per come ha aiutato la squadra. La reazione di Dumfries al cambio? Fa bene a essere inc..., uno quando esce deve esserlo. Denzel è una bravissima persona, a me non ha detto niente, un pugno al pallone non significa nulla. È un giocatore importante per noi, sono felice di quello che sta facendo sempre consapevole che come tutti gli altri può dare di più", ha concluso Chivu.