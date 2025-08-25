Chivu, l'Inter ha risposto mentalmente alla grande

"Abbiamo lavorato per questa stagione, cercando di presentarci al meglio alla prima giornata. I ragazzi hanno risposto alla grande, dal punto di vista mentale cercano di lasciarsi alle spalle il passato. Hanno dato una dimostrazione di maturità, sono contento": lo dice il tecnico dell'Inter Cristian Chivu dopo il debutto a San Siro dell'Inter vincente 5-0 sul Torino.

Ed è stato un ritorno perfetto al Meazza per Chivu e questa volta da allenatore: "Le emozioni sono giuste perché mi tolgono i pensieri, funzionava anche da giocatore. Poi certo, tornare in uno stadio come San Siro, da allenatore in una squadra in cui ho scritto pezzi importanti di storia... ma non guardo al passato, mi concentro sul presente perché ho una bella e grossa responsabilità".