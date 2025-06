Chivu nuovo allenatore dell'Inter: l'orgoglio di un nome storico

"La scelta di Chivu? C'è l'orgoglio di aver legato un nome storico per l'Inter al ruolo di allenatore. Credo che le società di calcio moderne debbano coltivare questa cosa, perché dentro questo personaggio sono racchiusi tanti valori positivi. Siamo soddisfatti e felici". Lo ha detto il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, a margine della presentazione del libro di Vito Cozzoli 'L'anima sociale e industriale dello sport' alla Libreria Rizzoli di Galleria Vittorio Emanuele a Milano.

"Gli obiettivi sono i soliti, è la storia dell'Inter che lo dice - ha aggiunto -. L'Inter partecipa alle competizioni per vincere, poi se qualcuno sarà migliore, come è successo, ci toglieremo il cappello. Però dobbiamo ricordare ancora una volta che arrivare in alto non è facile, non tutti ci sono arrivati in questi ultimi anni".