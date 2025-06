Ciclismo: Campionati italiani; Ganna oro nella cronometro

Filippo Ganna ha vinto la gara della cronometro individuale dei campionati italiani di ciclismo percorrendo in 30'53"83, alla media di 54,910 km/h, i 28 chilometri del percorso da Morsano al Tagliamento a San Vito al Tagliamento, in Friuli. Per Ganna è il sesto titolo tricolore in questa specialità.

Al secondo posto si è piazzato Filippo Baroncini, a 46" da Ganna, terzo Mattia Cattaneo a 57".