Ciclismo: Dagnoni 'Viviani resterà in nostro mondo, grazie Elia'

"A nome di tutto il movimento ringrazio Elia Viviani per tutto quello che ha dato al nostro ciclismo". Il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, rende omaggio al 36enne campione del ciclismo su pista, che oggi ha chiuso la sua carriera da campione del mondo dell'Eliminazione, a Santiago del Cile. "Quando un grande campione appende la bici al chiodo è sempre un momento particolare - dice Dagnoni -. Ci consola sapere che Elia resterà nel nostro mondo. Avremo tempo, insieme, di programmare il futuro. Oggi è il giorno di festeggiare questo nuovo titolo mondiale in una gara entusiasmante, ma anche dei saluti e dei ringraziamenti. Non credo che ci possano essere parole migliori di un semplice, sincero, sentito: grazie, Elia, per tutti questi anni e per quello che ci hai fatto vivere oggi".

Dagnoni ha parlato anche del bilancio azzurro del Mondiale su pista appena chiuso. "Il bilancio complessivo e' positivo. Le due medaglie d'oro e quella di bronzo nella Madison migliorano il bottino dello scorso anno. Abbiamo un settore femminile già affermato che continua a vincere e tanti giovani, già in luce qui in Cile, con cui programmare il futuro. Il cammino verso Lo Angeles 2028 è cominciato".