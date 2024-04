Ciclismo: Elisa Longo Borghini vince Freccia del Brabante

Elisa Longo Borghini fa il bis, e dopo il Giro della Fiandre ha vinto oggi la Freccia del Brabante, imponendosi per distacco con 41" di vantaggio sulla seconda classificata, l'olandese Demi Vollering. Proprio con la rappresentante del Team SD Worx la campionessa d'Italia si trovava in fuga ma ad otto chilometri dall'arrivo l'ha staccata con un allungo micidiale. Al settimo posto, a 1'06" da Longo Borghini, un'altra italiana, la ventenne di Macerata Eleonora Ciabocco. "E' stata una grandissima prestazione della squadra - le parole di Longo Borghini a fine corsa -, avevamo pianificato una corsa d'attacco e tutto si è svolto alla perfezione. La vittoria è per mio marito Jacopo Mosca. Sono davvero felice per questa vittoria che apre nel migliore dei modi la settimana delle Ardenne: ora mi aspettano l'Amstel, la Freccia in cui lavorerò per Gaia Realini e quindi la Liegi".