Ciclismo: Europei pista, 2 bronzi Italia nella giornata finale

Gli Europei di ciclismo di Apeldoorn si sono conclusi per gli azzurri con le due medaglie di bronzo della coppia Vittoria Guazzini-Elisa Balsamo nella Madison e di Stefano Moro nel Keirin, che si aggiungono ai due ori e altrettanti bronzi dei giorni scorsi. Sempre oggi da ricordare anche il quarto posto di Federica Venturelli nell'inseguimento individuale. Le due medaglie di oggi hanno un peso specifico importante perché arrivate in discipline che fanno parte del programma olimpico. "Europei positivi. Con i quartetti, che sono la base per la qualificazione alle Olimpiadi, abbiamo lavorato bene - il commento del ct Marco Villa - . Ho avuto indicazioni importanti nelle specialità olimpiche. Abbiamo avuto anche l'occasione di provare diversi giovani e visto crescere ancora il settore della velocità. Io sono soddisfatto." "Mi ha fatto piacere vedere tanti giovani in un contesto internazionale così importante. Questi Europei sono un passaggio importante verso le Olimpiadi di Parigi e i risultati nelle specialità olimpiche ci dicono che stiamo sulla strada giusta - ha tottolineato Il bilancio il Dagnoni - Saluto, con grande piacere, gli evidenti progressi del settore della velocità. Le storiche medaglie di Matteo Bianchi e Stefano Moro nel Keirin ci confortano. Abbiamo investito per far rinascere questo settore, che fa parte della nostra storia, e i frutti li stiamo raccogliendo ancora prima di quanto avevamo previsto. Voglio ricordare, infatti, che il nostro obiettivo principale, nelle prove veloci, erano le Olimpiadi di Los Angeles del 2028".