Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Ciclismo: Froome operato, l'intervento chirurgico è riuscito

Il campione britannico investito ieri in allenamento

di Redazione Sport
29 agosto 2025
Il campione britannico investito ieri in allenamento

Il campione britannico investito ieri in allenamento

XWhatsAppPrint

Intervento chirurgico riuscito per Chris Froome che è stato operato in seguito ad un incidente nel corso del quale ha riportato diverse fratture. Il ciclista - sottolinea il suo team Israel-Premier Tech in una nota - è in buono stato e di buon umore.

Froome era stato coinvolto in un grave incidente durante un allenamento nei pressi di Saint-Raphaël, in Francia, e trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale di Tolone. Lì gli sono state riscontrate diverse fratture.

Il ciclista ha espresso gratitudine verso il personale medico e i tifosi per il supporto ricevuto. La sua stagione è ufficialmente conclusa, e resta da capire quale sarà il futuro della sua carriera.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Incidente stradale

Continua a leggere tutte le notizie di sport su