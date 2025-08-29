Ciclismo: Froome operato, l'intervento chirurgico è riuscito

Intervento chirurgico riuscito per Chris Froome che è stato operato in seguito ad un incidente nel corso del quale ha riportato diverse fratture. Il ciclista - sottolinea il suo team Israel-Premier Tech in una nota - è in buono stato e di buon umore.

Froome era stato coinvolto in un grave incidente durante un allenamento nei pressi di Saint-Raphaël, in Francia, e trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale di Tolone. Lì gli sono state riscontrate diverse fratture.

Il ciclista ha espresso gratitudine verso il personale medico e i tifosi per il supporto ricevuto. La sua stagione è ufficialmente conclusa, e resta da capire quale sarà il futuro della sua carriera.