Ciclismo mondiali: Italia chiude prima nel ranking nazioni

Un ulteriore successo per l'Italia al Mondiale di ciclismo su strada in Ruanda: gli azzurri, con 747 punti, hanno conquistato il primo posto del ranking per Nazioni del campionato iridato insieme all'Olanda e davanti a Francia, Belgio e Spagna. Il ranking mondiale tiene conto di tutti i piazzamenti dei corridori di un singolo Paese, assegnando punteggi a scalare.

"Questa classifica, forse più dello stesso medagliere - sottolinea il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni - fotografa in modo coerente il valore complessivo di una partecipazione al mondiale e per quanto ci riguarda ci ripaga del grande sforzo fatto dalla Federazione per essere presente in tutte le categorie".

Oltre alle medaglie conquistate da Lorenzo Mark Finn (oro), Chantal Pegolo (argento) e Federica Venturelli (bronzo), l'Italia ha collezionato anche tre quarti posti e un sesto, con Giulio Ciccone nella gara finale Elite.