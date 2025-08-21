Ciclismo: Mondiali Juniores, Italia oro in inseguimento squadre

L'Italia si conferma sul tetto del mondo per il quarto anno consecutivo nell'inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di ciclismo juniores in corso a Apeldoorn, in Olanda: nel secondo giorno di gare il quartetto maschile - composto da Riccardo Colombo, Francesco Cornacchini, Alessio Magagnotti e Francesco Matteoli (Federico Saccani ha corso nel primo turno ieri al posto di Matteoli) - si è imposto in finale sulla Gran Bretagna con il tempo di 3'54"562.

Per la spedizione azzurra si tratta del secondo titolo mondiale dopo quello del Team Sprint femminile nella giornata di apertura.

"Quattro titoli mondiali consecutivi in una categoria in cui gli atleti restano solo due anni è la dimostrazione evidente di una scuola che funziona, di tecnici e di uno staff unici, di società presenti e competenti. Mi sembra la risposta migliore a chi afferma che manca la base. La continuità di questi risultati invece ci dice il contrario", ha detto il presidente Cordiano Dagnoni, presente in Olanda.