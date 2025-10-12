Ciclismo: Pogacar torna in Slovenia, accolto come una rock star

Il miglior ciclista del mondo è tornato a casa a Komenda in Slovenia per festeggiare la sua stagione storica e partecipare ad una gara con i suoi tifosi che lo hanno accolto come fosse una rock star. L'asso sloveno che al Lombardia ha eguagliato Fausto Coppi - come riporta Le Parisien - ha affrontato la sua salita preferita correndo insieme a 1.189 tifosi-partecipanti. "È stato meglio del Tour de France. Dieci volte meglio" ha detto lo stesso Pogačar che non è nemmeno arrivato primo al traguardo.

Questa domenica, nella nebbia di Krvavec, una piccola stazione sciistica a 1.600 metri di altitudine in Slovenia, il campione del mondo si è divertito come non mai. Al termine di un'altra stagione mozzafiato - "la migliore di tutte", secondo lui - "Pogi" ha corso un'ultima volta nel 2025, poche ore dopo la sua sfilata trionfale sulle strade del Giro di Lombardia.

Si trattava del "Pogi Challenge", un evento originale aperto al pubblico, lungo 16 km, tra Komenda, il paese natale del campione, e Krvavec. Di fronte a lui, 1.189 partecipanti, come i metri di dislivello della sua "salita preferita", come spiega lo stesso asso della bicicletta con un grande sorriso, cappello in testa, in vetta, di fronte alla folla venuta a sfidare il fresco autunnale e la nebbia, in bicicletta, a piedi o in funivia, per fare il tifo per il suo idolo.