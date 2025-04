Ciclismo: Pogacar vince anche la Liegi-Bastogne-Liegi

Tadej Pogacar ha vinto per distacco la Liegi-Bastogne-Liegi. Per lui si tratta del terzo successo in questa corsa e anche della terza 'classica' di primavera conquistata nel 2025 dopo Giro delle Fiandre e Freccia Vallone. Giulio Ciccone si è piazzato al 0secondo posto, a 1'02" da Pogacar, battendo allo sprint l'irlandese Ben Healy, assieme al quale formava il duo dei più diretti inseguitori del campione del mondo.