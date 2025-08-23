Ciclismo: presidente Dagnoni al via della Vuelta a Torino

Il presidente della Federazione ciclistica italiana Cordiano Dagnoni è al via della ottantesima edizione della Vuelta dalla Reggia di Venaria Reale, "per testimoniare il momento particolarmente favorevole che sta attraversando il ciclismo italiano - racconta all'Ansa -: abbiamo una pattuglia nutrita, con più di un corridore in grado di affermarsi".

"La Vuelta - sottolinea Dagnoni - sarà importante anche per testare la condizione dei nostri ragazzi in vista del Mondiale in Ruanda. Peccato per l'infortunio di Damiano Caruso, che priva la corsa di un possibile protagonista, al quale peraltro il nostro ct Marco Villa aveva sondato la disponibilità per il Ruanda, in squadra al servizio di Giulio Ciccone. Noi contiamo comunque di prenderci delle soddisfazioni in questa edizione, come del resto sta accadendo con regolarità da un paio di mesi, ma sarà più importante constatare l'ottimo stato di forma dei nostri atleti in vista della corsa iridata, per la quale, com'è noto, la Federazione sta facendo tutti gli sforzi possibili in termini di partecipazione".

"Vengo da Apeldoorn - continua il numero uno della Federciclismo -, dove si stanno svolgendo i Mondiali juniores su pista: l'Italia è ancora una volta assoluta protagonista, abbiamo un gruppo vincente che sta gettando le basi per un grande futuro. A chi sosteneva che il ciclismo italiano non avesse basi solide, ecco la risposta. La scuola italiana è un'eccellenza cui guarda tutto il mondo, grazie al lavoro di tecnici, staff e società competenti"