Ciclismo: prima medaglia per l'Italia ai mondiali su pista

Prima medaglia per l'Italia al Velódromo Peñalolén di Santiago del Cile, dove è in corso l'edizione 2025 dei Mondiali di ciclismo su pista. L'ha conquistata la squadra femminile di inseguimento - composta da Martina Fidanza, Federica Venturelli e Vittoria Guazzini e Chiara Consonni -, che si è qualificata per la finale, dove nella notte italiana affronterà la Germania per vincere l'oro. La finale per il bronzo vedrà di fronte la Gran Bretagna e l'Australia, sconfitta dalle azzurre.

Nella prova a squadre maschile, l'oro è stato vinto dalla Danimarca, campione in carica, che ha battuto l'Australia. La medaglia di bronzo è stata conquistata dalla Nuova Zelanda davanti agli Usa.