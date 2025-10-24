Acquista il giornale
Ciclismo: prima medaglia per l'Italia ai mondiali su pista

Azzurre inseguimento qualificate alla finale, contro la Germania

di Redazione Sport
24 ottobre 2025
Prima medaglia per l'Italia al Velódromo Peñalolén di Santiago del Cile, dove è in corso l'edizione 2025 dei Mondiali di ciclismo su pista. L'ha conquistata la squadra femminile di inseguimento - composta da Martina Fidanza, Federica Venturelli e Vittoria Guazzini e Chiara Consonni -, che si è qualificata per la finale, dove nella notte italiana affronterà la Germania per vincere l'oro. La finale per il bronzo vedrà di fronte la Gran Bretagna e l'Australia, sconfitta dalle azzurre.

Nella prova a squadre maschile, l'oro è stato vinto dalla Danimarca, campione in carica, che ha battuto l'Australia. La medaglia di bronzo è stata conquistata dalla Nuova Zelanda davanti agli Usa.

