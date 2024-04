Ciclismo: Roglic salta Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi

Primoz Roglic, reduce da una caduta al Giro dei Paesi Baschi, non prenderà parte alla Freccia Vallone di mercoledì prossimo e alla Liegi-Bastogne-Liegi del 21 aprile: lo ha annunciato la sua squadra, la BORA-Hansgrohe. "Primoz è stato con noi tutta la settimana per curare le sue profonde ferite e il ginocchio - le parole di Dan Lorang, responsabile performance BORA - Hansgrohe - Vogliamo dare al suo corpo il tempo di riprendersi completamente da questi infortuni, perché il nostro grande obiettivo è il Tour de France. Ecco perché abbiamo deciso di concentrarci sul suo allenamento per la prossima settimana". Il vincitore dell'ultimo Giro è caduto nelle tappe 3 e 4 del Giro dei Paesi Baschi. Si è arreso nella quarta tappa dopo una caduta di gruppo che ha coinvolto anche Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Jay Vine e Steff Cras.