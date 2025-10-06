Ciclismo: team Israel, 'cambieremo nome e identità'

Il team di ciclismo Israel Premier Tech, la cui presenza in varie gare è stata fortemente contestata dagli attivisti pro-pal, come accaduto in particolare alla Vuelta di Spagna, ha annunciato con una nota la decisione di cambiare nome "allontanandosi dalla sua attuale identità israeliana". Inoltre, l'attuale proprietario, il miliardario israelo-canadese Sylvan Adams, si farà da parte nella prossima stagione e "non parlerà più a nome della squadra. Si concentrerà sul suo ruolo di presidente del Congresso Ebraico Mondiale".