Cio: Abodi "buon lavoro a Coventry, si apre nuova stagione"

"Buon lavoro a Kirsty Coventry, da oggi nuovo presidente del Comitato internazionale olimpico. Con lei si apre una nuova stagione del massimo organismo sportivo mondiale, prendendo il testimone dal presidente uscente Thomas Bach, che ringraziamo profondamente per i suoi dodici anni di guida". Si apre così un messaggio alla presidente del Cio che il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi ha diffuso su X.

"Al neopresidente Coventry assicuriamo collaborazione leale, profonda, costante e convinta, per rafforzare la funzione e l'utilità dello Sport nella società - prosegue Abodi -, con i suoi valori e il suo linguaggio universali, per garantirne la più ampia diffusione nella nostra Nazione a beneficio di persone di ogni età, genere, condizione economica e luogo di residenza, per riaffermare il suo indispensabile ruolo diplomatico e renderlo strumento di cambiamento e miglioramento sociale sostenibile".

"Tutto il nostro lavoro di squadra per assicurare il successo dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 e dei Giochi Olimpici giovanili invernali del 2028. Siamo certi che il primo presidente donna della storia del CIO, proveniente per la prima volta dal continente africano, con la quale ho avuto già l'onore e il piacere di un primo incontro nei giorni scorsi - conclude il ministro -, saprà dare nuovi indirizzi al sistema sportivo internazionale, nell'equilibrio tra legittimi interessi competitivi e indispensabili benefici sociali".