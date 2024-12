Cipryen Sarrazin in ospedale dopo caduta sulla pista Stelvio di Bormio

E' cosciente e in ospedale, sottoposto ad esami per valutare esattamente le sue condizioni, il campione francese Cipryen Sarrazin caduto rovinosamente dopo un salto nella seconda prova cronometrata in vista della discesa di coppa del mondo di domani, sulla massacrante pista Stelvio di Bormio. Lo ha fatto sapere la squadra francese.

Dopo la caduta del francese la prova è stata interrotta per 25 minuti. Poi ci sono state altre cadute, come quella dell'azzurro Pietro Zazzi, a sua volta portato a valle in elicottero, con atleti che hanno duramente attaccato la preparazione della pista, come il francese Nils Allegre. Il fondo della Stelvio, con neve non abbondante, come a solito è molto ondulato, ed in alcuni tratti è ghiacciato ed in altri più morbido rendendo così difficile per gli atleti - come ha spiegato lo svizzero Marco Odermatt, leader di cdm- dosare la pressione sugli sci.