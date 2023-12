C.Italia: 6-3 al Parma dopo i rigori, Fiorentina ai quarti

Fiorentina batte Parma 6-3 dopo i calci di rigore e si qualifica ai quarti di Coppa Italia dove incontrerà la vincente di Inter-Bologna, in programma il 20 dicembre. I tempi regolamentari ed i supplementari erano terminati 2-2. Parma straripante nel primotempo e avanti di due reti grazie ai gol di Bernabé e Bonny. Italian rivoluziona la squadra nell'intervallo con quattro cambi e prima Nzola accorcia, quindi dal dischetto Sottil fa il 2-2. Si va ai supplementari ed il risultato non cambia. Dal dischetto viola infallibili, mentre per il Palrma arrivano il palo di Man ed il tiro alto di Camara.