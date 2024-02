Classifica Wta, Paolini sale in 14ma posizione

Grazie al successo di sabato nel torneo Wta 1000 a Dubai Jasmine Paolini da oggi è la numero 14 del mondo. La tennista toscana hs scalato 12 posizioni nella classifica femminile, sempre dominata dalla polacca Iga Swiatek. Dubai è stato il primo torneo di quella categoria vinto da Paolini, 28 anni, che ottiene il miglior ranking della carriera entrando per la prima volta nella Top 20. L'azzurra ha battuto in finale Anna Kalinskaya, che in semifinale aveva a sua volta sconfitto Swiatek ed anche la russa fa un salto significativo, fino al 24mo posto (+16). La vetta della classifica resta pressoché invariata, dietro al trio di testa formato da Swiatek, la bielorussa Aryna Sabalenka e l'americana Coco Gauff. La ceca Marketa Vondrousova è settima, a scapito della cinese Qinwen Zheng. La greca Maria Sakkari, 9a, ha guadagnato due posizioni superando la lettone Jelena Ostapenko e la ceca Karolina Muchova.