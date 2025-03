Classifica Wta: Paolini stabile, Arango scala posizioni, azzurre nella top 100

Minime variazioni in chiave tricolore nella classifica Wta: anche questa settimana sono tre le azzurre tra le prime cento tenniste. Leader tricolore sempre Jasmine Paolini, che questa settimana non ha giocato dopo un problema alla caviglia destra accusato a Dubai: la 29enne di Bagni di Lucca è stabile al sesto posto. Top ten quasi immobile con Aryna Sabalenka sempre prima davanti a Iga Swiatek; sul terzo gradino del podio c'è Coco Gauff.

La "scalatrice della settimana" è la colombiana Emiliana Arango: la 24enne di Medellin, grazie alla sua prima finale Wta - partendo dalle qualificazioni - nel "500" di Merida, guadagna in un colpo solo 53 posizioni, passando dal numero 133 al numero 80, ed entra per la prima volta in top 100.

Per l'Italia alle spalle della Paoini posizione invariata anche per Lucia Bronzetti, numero 62, mentre fa un altro passo indietro Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 72. Un gradino più giù anche Sara Errani: la veterana azzurra, in top ten di doppio, è ora numero 118. Perde due posti Martina Trevisan, uscita lo scorso settembre dalla top 100 dopo 32 mesi consecutivi di permanenza, ora numero 137, mentre risale altri due gradini Lucrezia Stefanini, ora numero 145. Un passo indietro, invece, per Nuria Brancaccio, al numero 181, mentre ne fa due Giorgia Pedone, ora numero 199. Una posizione in più per Nicole Fossa Huergo, al numero 262, una in meno per Camilla Rosatello, numero 331 a chiudere la top ten italiana.