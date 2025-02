Claudio Lotito: "La Lazio merita di più, lavoriamo per il futuro dello stadio Flaminio"

"La partita con il Napoli è stata particolare, avremmo meritato un risultato diverso, i ragazzi hanno stradominato e fatto una prestazione straordinaria. Fosse durata 5 minuti in più sarebbe andata diversamente. Abbiamo una società forte che combatte sul campo, combatteremo fino alla fine per raggiungere il massimo traguardo e abbiamo tutto per farlo". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, durante la celebrazione per i 125 anni della Lazio tenutasi presso la sala Tatarella della Camera dei deputati e organizzata dal Lazio club Montecitorio. Il numero uno laziale, poi, aggiunge come "noi puntiamo sui risultati ma che devono essere il frutto del merito e anzi, ogni tanto ci tolgono cose che ci spetterebbero. L'arbitro ci ha detto che i nostri ragazzi non si fanno mai rimproverare per i comportamenti, noi vogliamo vincere per merito". Infine un accenno allo stadio Flaminio: "Stiamo lavorando, abbiamo presentato il progetto e vogliamo fare cose serie, per il bene della città", conclude.