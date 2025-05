Claudio Ranieri: 500 panchine in Serie A e la sfida contro il Milan

"Salire quegli scalini è una cosa che va oltre. Vedere lo stadio pieno, poi, significa che la squadra sta cercando di dare il proprio meglio. E i tifosi pur nelle difficoltà ti stanno vicino". Lo ha detto Claudio Ranieri in conferenza stampa a due giorni dalla sfida con il Milan commentando la sua ultima gara all'Olimpico. "Per me la differenza è nell'essere romano e romanista, magari un altro non ha quella sensazione che posso avere io. Ricordo che quando ero nel settore giovanile, già solo a vedere chi giocava mi batteva forte il cuore", ha aggiunto.

Contro i rossoneri saranno poi 500 panchine in Serie A: "Non so se il club ha organizzato qualcosa, se lo ha fatto è giusto che non me lo dicano. Sicuramente sono contento di questo traguardo anche se sono cose a cui non guardo. Sono cose che rivedrò tra un mese, spero di avere tempo per rivedere quello che ho fatto".