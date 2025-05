Claudio Ranieri celebrato come miglior allenatore italiano da Galliani

"Claudio Ranieri è il più grande allenatore italiano": a dirlo è stato Adriano Galliani, amministratore del Monza e un passato glorioso da dirigente del Milan di Berlusconi. Parole arrivate a Solomeo nel corso dell'evento di Tuttosport per assegnare il premio Golden boy. Galliani ha chiamato i presenti al teatro Cucinelli a tributare un lungo applauso al tecnico della Roma. Tutti in piedi quindi ad omaggiare Ranieri che è poi salito, con un fuoriprogramma, sul palco per discutere di calcio e delle sue prospettive. Prima di questo momento, Galliani aveva offerto una riflessione più ampia sull'evoluzione del calcio. "In cinquant'anni - ha detto - è passato dai sentimenti alla sfera degli affari". Sottolineando "con rammarico" il cambiamento culturale ed economico che ha investito il mondo dello sport.