Claudio Ranieri: "Como come il Parma degli anni '90, sfida impegnativa per la Roma"

"Fabregas sarebbe pronto per la Roma? Non lo so, posso dire che questo ragazzo arriverà in 3-4 anni al top. Io credo che il Como sia il Parma degli anni '90, è una squadra destinata a salire tanto. Affrontare il Como adesso è come andare dal dentista senza anestesia. Dovremo essere super attenti perché sono bravissimi". Lo ha detto Claudio Ranieri in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di campionato contro i lariani.

Parlando della gestione di Hummels, invece, ha spiegato: "Al ragazzo non chiedo del futuro, gli ho solo detto che un giocatore come lui è un punto di riferimento. Poi sta a lui la scelta se ha ancora voglia di correre e sacrificarsi. Per quanto riguarda il resto - ha concluso il tecnico giallorosso - ora ci sono tre partite a settimana e io cerco di mettere quelli che reputo giusti per battere gli avversari. Non guardo nomi e stipendi, vedo gli allenamenti. E' normale che avesse pagato un po' fisicamente, ma ora è tornato"