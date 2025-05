Claudio Ranieri conferma l'addio alla Roma: "Nulla mi farà cambiare idea"

"Nulla mi farà cambiare idea": così Claudio Ranieri risponde in conferenza stampa a chi gli chiede se con la Champions o un'offerta monstre dei Friedkin potrebbe cambiare idea e restare sulla panchina della Roma. "Io amo la mia squadra, i miei colori e tutto quello che mi porterebbe egoisticamente a fare un altro anno sarebbe uno sbaglio per la Roma - ha aggiunto -. Il nuovo allenatore dovrà avere il tempo per conoscere la società e lo aiuterò in tutto". Su quando verrà annunciato il nuovo tecnico ha invece risposto: "Quando Friedkin lo riterrà opportuno".

Parlando della corsa Champions e se raggiungere il quarto posto può essere paragonato all'impresa con fatta con in Inghilterra ha invece risposto: "Più di Leicester non c'è nulla, anche se io sono legato alla Roma. E' un altro tassello che porterei dentro il mio cuore. Ma ora è importante quello che dico, lottiamo, non dobbiamo avere scusanti. Ci sono 4 partite e dobbiamo lottare con il coltello tra i denti, ma la pressione ce l'hanno gli altri che stavano su da tempo".

Ranieri ha poi concluso parlando della situazione stadi in Italia: "Tutti nel mondo stanno rinnovando gli impianti, gli unici che non ci riescono siamo noi italiani, c'è troppa burocrazia, è una vergogna. Se c'è qualcuno che sbaglia deve andare via. Siamo stufi".