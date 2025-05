Claudio Ranieri e l'emozionante addio alla Roma: "Lasciare per il bene del club"

"Il fatto che a 90 minuti dalla fine ci giochiamo la Champions è un bel fatto. Noi dobbiamo lottare e uscire dal campo consapevoli di aver dato tutto come abbiamo fatto questa sera contro un Milan forte, che ha giocatori fortissimi che quando si quadrano non c'è per nessuno. Lascio un gruppo solido, con giocatori che si allenano a mille all'ora, che riescono a convivere bene l'uno con l'altro e chi arriverà potrà lavorare bene". Lo dice Claudio Ranieri, tecnico della Roma accolto in sala stampa da un lungo applauso, dopo il successo contro il Milan che mantiene i giallorossi in corsa per la Champions League.

Poi, parlando della serata particolare con l'omaggio di tutto l'Olimpico Ranieri ammette di aver provato "emozioni fortissime, ho fatto questo mestiere proprio per le emozioni che il calcio riesce a dare sia in positivo che in negativo. Questa serata sarà da incorniciare per l'amore che tutti mi hanno dimostrato. Serata più bella della mia carriera? Sicuramente è bello aver vissuto tutto questo a Roma, magari me la godrò meglio nei prossimi giorni". "E' arrivato il momento di rivedere la mia carriera che è stata bella, sono contento e mi mancheranno queste emozioni. Ma è giusto dire basta per il bene della Roma", conclude.