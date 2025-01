Claudio Ranieri elogia la mentalità della Roma dopo il successo a Udine

"Mi è piaciuta la mentalità, così come, per la verità, era accaduto anche in Olanda: abbiamo una voglia smisurata di fare la partita contro chiunque, se gli altri sono più bravi, pace, ma questa è la strada giusta. Volevamo fortemente la vittoria e l'abbiamo ottenuta". E' quanto ha dichiarato Claudio Ranieri, in conferenza stampa, commentando il successo della Roma a Udine.

"Non mi piace illudere i tifosi - ha aggiunto - non promettiamo nulla e non c'è nessuna strada in discesa dopo i tre big match che ci attendono. Nessuna partita è facile, vorrei che i giocatori non sapessero nemmeno il nome dell'avversaria perchè l'unica cosa che conta è la testa, come ti prepari, non contro chi giochi. Soltanto se la Roma farà la Roma avremo la possibilità di fare bene nelle gare clou della prossima settimana e in quelle successive che, erroneamente, vengono definite facili, a partire dalla trasferta a Venezia".