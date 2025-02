Claudio Ranieri: "La Roma guarda avanti, ora sfida al Como"

"Stiamo bene ma ogni partita fa storia a sè, ora c'è il Como che sta facendo molto molto bene. La mia mente ha già cancellato questa partita perchè penso al Como". Così il tecnico della Roma Claudio Ranieri dopo la vittoria contro il Monza all'Olimpico. "Ho sempre creduto in Soulè, si vede che è un ragazzo di talanto. E' lui il futuro della Roma. La cosa più importante è che ora i tifosi credono in noi. E' un be campionato l'abbiamo ripreso e dobbiamo continuare così"