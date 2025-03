Claudio Ranieri: "Roma dura da digerire, dobbiamo migliorare nei dettagli"

"L'idea era avere più opzioni prima di cominciare la gara, era una partita difficilissima e lo sarà ancora di più quando andremo lì. Sappiamo tutto, ma sappiamo di essere duri da digerire anche noi. É finito solo il primo tempo". Lo ha detto Claudio Ranieri a Sky Sport dopo la vittoria della Roma contro l'Athletic Bilbao. "Dobbiamo continuare così, cercando di sbagliare meno passaggi e giocando più veloce - ha aggiunto -. Dobbiamo migliorare nei piccoli particolari, il grosso lo sappiamo fare. Bisogna credere in quello che si fa, dando tutto. Se nel momento delle difficoltà abbandoniamo non ci riprendiamo, se invece ci credi sempre alla fine la giri la partita". Parlando di Baldanzi ha spiegato: "Vedendolo in allenamento mi dà la consapevolezza che tenerlo fuori mi rincresce. É in un momento d'oro e avevo visto m li aveva già messo in difficoltà l'Athletic nella fase a gironi e allora perché non riprovare".