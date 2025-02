Claudio Ranieri soddisfatto: 'La vittoria della Roma a Venezia è stata la nostra migliore partita'

"Per vincere serviva una grande gara e per questo sono davvero soddisfatto: penso che questa sia stata la nostra più bella partita da quando sono tornato contro una formazione coriacea che non molla un centimetro". Lo ha detto Claudio Ranieri, in conferenza stampa, commentando la vittoria della Roma a Venezia.

"I lagunari nelle ultime 10 partite hanno terminato sempre le loro gare con un solo gol di scarto. Vinto o perso, sono sempre stati in gara fino alla fine - ha aggiunto -. Noi oggi siamo stati concentrati per tutti i 100 minuti. Anche i cambi ci hanno dato il giusto apporto, per portare a casa questi tre punti per i quali servivano determinazione e spirito di sacrificio, a maggior ragione di fronte a un'avversaria che faceva tanti interscambi".

"Lo ripeto - ha concluso Ranieri -: è probabilmente stata la nostra migliore gara. Adesso abbiamo 6 partite all'apparenza abbordabili: se queste partite dovessero andare bene, poi te la giochi perchè alla fine il calendario proporrà grandi sfide. Ma andiamo avanti partita per partita".