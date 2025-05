Claudio Ranieri: Successo con la Roma e addio dopo 501 panchine in Serie A

"Abbiamo lottato fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata, mi dispiace per i tifosi e per la Champions sfumata ma abbiamo dato tutto e non possiamo che essere soddisfatti. Complimenti alla Juve". Lo dice, a Dazn, Claudio Ranieri commentando il successo della sua Roma a Torino, che ai giallorossi è valso l'ammissione all'Europa League.

Poi il commiato dopo 501 panchine in serie A e tante imprese: "Ringrazio tutti per i complimenti, me li prendo perché fanno piacere. Ora sono ancora carico - spiega -, tra qualche mese o anno ripenserò alla mia carriera e tirerò le somme, per ora sono ancora allenatore. Se vado in vacanza? Credo che ora lavorerò ancora di più, però mi piace il calcio e lo farò con piacere".

Inevitabile la domanda su chi sarà il prossimo allenatore della Roma. : "Posso solo dire che la qualificazione in Champions o Europa non cambia la scelta sull'allenatore - risponde Ranieri -. So che a Roma stanno impazzendo tutti, quando Friedkin vorrà dire il nome lo dirà. Lo deve fare lui".

Ma i numeri dicono che da quando Ranieri è in panchina la squadra giallorossa sarebbe prima in classifica. "Ma non si può dire lo stesso se fossimo andati in Champions - ammette Ranieri -. Di sicuro la scossa c'è stata, i ragazzi erano col morale sotto i piedi e per questo forse ho giocato facile. Gli ho ridato la credibilità che meritavano ma sono stato fortunato perché i tifosi mi conoscono e sanno che non vendo fumo. Per questo ci sono stati vicini e ci hanno aiutati".