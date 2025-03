Cleveland prima ai play-off 2025, Jokic fa storia con triplo doppio

Cleveland, prima franchigia a qualificarsi per i play-off 2025, ha portato a 13 il suo numero di vittorie consecutive vincendo 118-117 a Charlotte. La serata Nba è stata segnata dalla prestazione "monstre" di Nikola Jokic. Il giocatore dei Denver ha fatto un doppio triplo mostruoso con 31 punti, 22 assist e 21 rimbalzi. È il 29o triplo-doppio per il serbo in questa stagione, ma il primo nella Nba di un giocatore con più di 30 punti, più di 20 rimbalzi e più di 20 passaggi. La sua prestazione individuale è stata determinante per sconfiggere i Phoenix Suns 149-141. Grazie a questa vittoria, Denver mantiene il terzo posto della West Conference davanti ai Memphis Grizzlies, che sono andati a battere i Mavericks a Dallas 122-111.

Di fronte a una squadra di Dallas privata di due giocatori importanti come Kyrie Irving, vittima di un orribile infortunio al ginocchio sinistro lunedì e "fuori" per lunghi mesi, e Anthony Davis, infortunato ma più leggermente, i Grizzlies hanno fermato la serie di quattro sconfitte consecutive. Nel frattempo a Charlotte, Miles Bridges si è distinto con 46 punti che, tuttavia, non sono bastati agli Hornets per battere i Cavaliers.

Se Cleveland vola sopra la East Conference, Oklahoma City Thunder fa quasi lo stesso nella West Conference. Il Thunder ha rafforzato un po' di più il suo primato, battendo in casa Portland 107-89. Anche senza Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, Jalen Williams e Cason Wallace, che il loro allenatore Mark Daigneault aveva scelto di mettere a riposo, i Thunder sono apparsi di gran lunga superiori ai Trail Blazers, in coda nella West Conference.

I risultati della partite di Nba giocate nella notte: Denver-Phoenix 149-141 Miami-Minnesota 104-106 Toronto-Utah 118-109 Sacramento-San Antonio 127-109 Oklahoma City-Portland 107-89 Charlotte-Cleveland 117-118 Dallas-Memphis 111-122.