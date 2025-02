Como batte Napoli 2-1: Diao decisivo, Inter in vetta

Nico Paz suggerisce, Diao trasforma. Grazie alla terza rete consecutiva in campionato del 19enne senegalese, al 32' della ripresa, il Como batte 2-1 il Napoli. La squadra di Conte perde la testa della classifica e, con un punto di ritardo, si deve accodare all'Inter. Sabato la sfida forse decisiva con il titolo, quando riceverà i nerazzurri al Maradona. Altra vittoria di prestigio per il tecnico Fabregas, dopo quella sulla Fiorentina. Le marcature si erano aperte con uno sciagurato retropassaggio di Rrahmani al 7' del primo tempo e Meret fuori dai pali. Autogol pareggiato dieci minuti dopo da Raspadori.