Como cerca riscatto contro l'Udinese dopo la sconfitta con il Milan

La sconfitta contro il Milan ha lasciato lo spogliatoio del Como arrabbiato ma sempre più convinto dei propri mezzi. Lo ha confermato Cesc Fabregas nel post partita del match contro i rossoneri e il tecnico spagnolo ora aspetta la reazione dei suoi giocatori nel positicipo di lunedì sera contro l'Udinese, sfida che, in caso di vittoria, permetterebbe ai lariani di fare un importante salto in avanti in classifica.

La squadra è in salute, ma dovrà fare ancora a meno di Sergi Roberto che non verrà rischiato e probabilmente di Alberto Moreno: per l'esterno spagnolo saranno decisivi i prossimi giorni. Nico Paz non è sceso in campo contro il Milan, ma punta ora a una maglia da titolare nel match contro i bianconeri. Con il talento argentino dall'inizio, dopo l'ottimo esordio al Sinigaglia con gol, Assane Diao potrebbe avere la chance della prima da titolare sull'esterno.