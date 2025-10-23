Como: Fabregas 'c'è fiducia, siamo in una bolla'

"C'e' fiducia. Siamo dentro questa bolla. Sappiamo tutti quello che dobbiamo fare, i giocatori devono sentirsi liberi. Ma mi arrabbio quando non riusciamo a fare gol per primi e quando non facciamo le cose per bene": è perfezionista il tecnico del Como, Cesc Fabregas, che in vista della partita di sabato a Parma e dopo la storica vittoria con la Juve, dice la sua su cosa significhi essere un vincente.

"Non mi piace essere un vincente fake. Se va male, voglio vedere l'atteggiamento giusto, come si reagisce, ognuno deve dimostrare di essere migliore del proprio compagno. Tutto questo è studio del calcio, io voglio che si sentano giocatori-allenatori".

Il tema degli infortuni: Addai non ci sarà ma Diao e Kuhn possono giocare, Kempf e Ramon stanno bene, anche Carlos ha recuperato. Parole di elogio per Carlos Cuesta: "Sta facendo bene anche se il Parma è una squadra difficile da analizzare. Con Torino e Lecce ha fatto vedere cose diverse dimostrando comunque coraggio".