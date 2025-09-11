Comolli 'obiettivo raggiunto, la Juve è più forte'

"Abbiamo raggiunto l'obiettivo: volevamo rinforzare la rosa facendo attenzione agli aspetti finanziari, ci siamo riusciti": così il direttore generale della Juventus, Damien Comolli, traccia un bilancio del calciomercato estivo. "Bisognava considerare il fair play finanziario dell'Uefa analizzando le nostre finanze, ma anche rendere più forte la squadra - continua in conferenza stampa dall'Allianz Stadium - e siamo riusciti a fare tutto trovando un equilibrio tra gli aspetti finanziari e quelli sportivi: siamo una squadra molto giovane, ma anche tanto qualitativa. Sono soddisfatto di questo mercato, ringrazio la proprietà per l'impegno e c'è stata grande presenza e disponibilità". E sulle presunte discussioni con il Psg: "Sono informazioni false, non abbiamo parlato - chiarisce Comolli - tutte le voci o gli articoli su questo tema sono bugie, si è cercato di manipolare la situazione e non dovete dare per scontato ciò che leggete".